Autárquicas 21: PS quer o “Voltas” a servir as freguesias

O candidato do PS, Eduardo Oliveira, à Câmara Municipal de Famalicão propõe que o autocarro “Voltas” (o serviço urbano de transporte público) seja criado noutras zonas do concelho, nomeadamente na área poente do concelho, que é servida pelo comboio, e onde se encontram as freguesias de Lousado, Ribeirão, Fradelos, Esmeriz e Cabeçudos.

Recorde-se que o autocarro “Voltas” foi introduzido pelo município em 2016 para servir a população que circula no centro da cidade, com paragem nos principais equipamentos públicos. Parou há alguns meses devido à covid-19 e, entretanto, haverá um novo concurso para encontrar uma nova empresa interessada na concessão do serviço.

Segundo Eduardo Oliveira, é um «serviço útil para as pessoas de mais baixos rendimentos e não é justo que abranja apenas a cidade». O candidato socialista entende que este é o momento apropriado para o executivo municipal alargar este serviço de transporte a freguesias mais populosas e com ligações de comboio.

«A Câmara, para facilitar a vida aos munícipes e em nome da sustentabilidade ambiental, deve criar condições para retirar os automóveis das estradas e incrementar o recurso aos transportes públicos, sobretudo, como é o caso, se contribuírem para a descida da pegada carbónica da nossa comunidade», sublinha Eduardo Oliveira.

O candidato socialista à presidência da Câmara de Famalicão defende que a autarquia deve privilegiar, no próximo contrato de concessão do “Voltas”, o operador que «incorporar maior percentagem de autocarros elétricos na sua frota».

«Os famalicenses precisam de transportes públicos fiáveis, de mais rotas, para uma cobertura maior do território, de horários mais frequentes e de itinerários ajustados às necessidades de quem tem no transporte coletivo a única alternativa de mobilidade», referiu.

Estas declarações do candidato socialista foram proferidas nas sessões de apresentação dos candidatos do seu partido às juntas de freguesia de Landim, Pousada de Saramagos e Louro e às uniões de freguesias de Carreira e Bente, Gondifelos, Cavalões e Outiz e Arnoso Santa Maria, Arnoso Santa Eulália e Sezures que decorreram no passado fim de semana.