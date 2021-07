Autárquicas 21: PS quase a completar apresentações dos candidatos às freguesias

«Estou muito satisfeito com a adesão e o interesse que as nossas candidaturas nas freguesias têm suscitado», declara Eduardo Oliveira, líder da concelhia do PS Famalicão e candidato à presidência da Câmara Municipal.

O Partido Socialista vai concluir esta quinta-feira, em Fradelos, a apresentação dos seus 34 candidatos à presidência de todas as juntas de freguesia. Até ao momento, foram já oficializados os cabeças de lista a 31 delas, faltando apenas conhecer as primeiras figuras do partido nas freguesias de Seide, Bairro e Fradelos, o que acontecerá nas próximas três noites.

Eduardo Oliveira recorda que, relativamente a 2017, os socialistas concorrem com listas próprias «em todas as freguesias» e conseguiram, na opinião do líder concelhio, um «grande refrescamento das candidaturas, quer em termos etários quer socioprofissionais. E o nível de competências pessoais subiu, claramente, o que significa que está a nascer aqui uma nova geração de autarcas socialistas no concelho».

A média etária situa-se nos 46 anos, com o mais jovem a ser Bruno Fonseca, 26 anos, que se candidata à presidência da Junta da União de Freguesias de Avidos e Lagoa, e o mais velho Álvaro Machado, 70 anos, candidato em Castelões, freguesia para cuja Junta foi eleito presidente nas primeiras autárquicas realizadas no pós-25 de Abril, em 12 de dezembro de 1976. Tinha então 25 anos de idade e cumpriu um primeiro mandato. Voltou a ser eleito, de novo, para presidir à Junta de Freguesia num segundo mandato, entre 1985 e 1989.

Em 34 freguesias e uniões de freguesias, prossegue Eduardo Oliveira, «temos 12 cabeças de lista com 40 anos ou menos, o que equivale a 35,2% do total e representa um avanço muito positivo relativamente a atos eleitorais anteriores». Só em oito freguesias, o PS repete o candidato e um deles é Manuel Silva, presidente da Junta de Freguesia do Louro, que tem 48 anos.

Até quinta-feira, os socialistas apresentam os seus últimos três cabeças de lista nas freguesias do concelho. Trata-se dos candidatos a presidentes das juntas de Freguesias de Seide (Joaquim Diniz), Bairro (Bernardo Vieira da Costa) e Fradelos (Bruno Campos).