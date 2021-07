Autárquicas 21: PS ouve comerciantes e reclama parque de estacionamento subterrâneo

O candidato do PS à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, diz que parte dos mais de oito milhões de euros investidos na reabilitação do centro da cidade deviam contemplar um parque de estacionamento subterrâneo. Eduardo Oliveira diz que ouviu os comerciantes e alguns moradores e garante que esta é uma das maiores lamentações que lhe foi transmitida.

As obras de reabilitação no Parque D. Maria II e Parque Mouzinho de Albuquerque decorrem desde outubro e têm prazo previsto de 13 meses. O socialista avança que os comerciantes queixam-se da perda de negócio e que temem que o Natal também seja de quebra ainda devido às obras.

Esta segunda-feira, dia 26 de julho, o candidato socialista à Câmara esteve reunidos com comerciantes e moradores das Ruas Adriano Pinto Basto e Santo António, a propósito do fecho destas vias, porque afirma que é preciso ouvir as pessoas. A este propósito, lamenta que os vereadores e o presidente da Câmara não tenham feito o mesmo.

Sobre as decisões e impactos das obras na vida de comerciantes e moradores, garante que «o planeamento e a programação técnica de uma obra são assunto a considerar sempre. Mas a decisão política é a que tem de prevalecer. Por isso, eu aqui não posso isentar de responsabilidades os decisores políticos pelas consequências nefastas que estas obras estão a ter no dia a dia de tantas pessoas», acusa.