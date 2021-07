Autárquicas 21: PS dá a conhecer candidatos à presidência de mais cinco juntas de freguesia

O Partido Socialista continua a apresentar os candidatos à presidência de juntas de freguesia do concelho. Esta sexta-feira, dia 2 de julho, vai apresentar Carlos Oliveira como o candidato à presidência da junta de freguesia de Oliveira Santa Maria. A apresentação vai ocorrer às 21 horas na EB1 do Mosteiro.

No sábado, dia 3 de julho, Bruno Cunha vai ser reconhecido como candidato à junta de freguesia de Vermoim, às 19 horas, na Praça Terras de Vermoim. No mesmo dia, pelas 21h30, Vera Rocha vai ser dada a conhecer pelo partido como a candidata a Ribeirão, no Parque de Santa Ana.

No domingo, dia 4 de julho, vai ocorrer a apresentação de André Gomes como candidato à junta de freguesia de Cruz. A sessão vai desenrolar-se às 10h30, no Largo do Senhor dos Aflitos. Da parte da tarde, pelas 17 horas, Susana Pereira vai ser reconhecida como o primeiro lugar da lista do PS, na Praceta Silvério de Freitas, em Gavião.