Autárquicas 21: PS continua a apresentar candidatos à presidência das juntas de freguesia

Nesta sexta-feira, dia 9 de julho, e no sábado e domingo, o Partido Socialista vai apresentar mais três candidatos à presidência de juntas de freguesia. Na semana passado, o partido apresentou outros cinco candidatos.

Nesta sexta-feira, Sofia Lopes Correia vai ser apresentada como candidata à presidência da junta de freguesia da União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim. A sessão vai decorrer pelas 21 horas, no terreiro da Igreja Românica de Santiago de Antas. No sábado, pelas 21 horas, vai ser dado a conhecer Jaime Lima como candidato à junta de freguesia de Lousado, na Casa do Povo Local. No domingo, Bruno Ribeiro vai ser reconhecido como candidato à junta de freguesia de Brufe. A apresentação vai desenrolar-se às 17 horas, na Quinta do Outeirinho.