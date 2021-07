Autárquicas 21: PS apresenta últimos candidatos à presidência das juntas de freguesia

Neste sábado, dia 24 de julho, o Partido Socialista vai apresentar mais quatro candidatos à presidência de juntas de freguesia.

Pelas 11h00, Xavier Silva vai ser dado a conhecer como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Pedome. O encontro vai decorrer no polidesportivo da freguesia. Pelas 15h00, António Ferreira assume-se como candidato à União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela, na Rua de Belo Horizonte, no lugar de Lamela, em Vale São Cosme. Simão Mendes é, por sua vez, apresentado como candidato à Junta de freguesia de Vale São Martinho, às 18h00, no recinto desportivo existente na Praceta da Escola. Às 21h00, o PS apresenta a candidatura de Sandra Moreira à Junta de Freguesia de Vilarinho das Cambas, na E.B 1 de Barranhas.