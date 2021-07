Autárquicas 21: PS apresenta mais candidatos a juntas de freguesias

Nesta sexta-feira, e no sábado e domingo, o Partido Socialista dá a conhecer mais seis candidatos à presidência das juntas de freguesia. Com estas apresentações, vão ser conhecidos no total já 20 candidatos.

Esta sexta-feira, pelas 21 horas, vai ser apresentado Joel Oliveira como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Landim. A apresentação vai decorrer no Largo Dr. Fonseca Monteiro.

No sábado, pelas 11 horas, no recinto de Santo Amaro, vai ser dado a conhecer Carlos Ferreira como o candidato à presidência da Junta da União de Freguesias de Carreira e Bente. Pelas 18 horas, no Parque de Lazer, vai ser apresentado Manuel Carvalho como candidato à presidência da Junta da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz.

No domingo, o PS apresenta, pelas 15h30, na Igreja de Santa Maria de Arnoso, Augusto Pinto, como o candidato à Junta da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures. Pelas 19 horas, vai ser apresentado Manuel Silva como candidato à Junta de Freguesia do Louro.

Todas as apresentações terão a presença de Eduardo Oliveira, candidato do PS, à presidência da Câmara Municipal.