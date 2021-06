Autárquicas 21: PS apresenta domingo os candidatos a vereadores

O PS apresenta, este domingo à noite, em Avidos, os candidatos a vereadores e o mandatário de candidatura. O evento será transmitido online, através das páginas de Eduardo Oliveira e do PS Famalicão no Facebook.

Na lista liderada por Eduardo Oliveira, haverá cinco independentes entre os 16 candidatos. Para já, são conhecidos os nomes do ciclista Tiago Machado e da médica pediatra Clara Vieira, que ocupam, respetivamente, os sexto e o sétimo lugares efetivos da equipa. Lugares que Eduardo Oliveira acha «perfeitamente elegíveis, se esta onda pela mudança que está a mobilizar atenções por todo o concelho tiver expressão nas urnas», realça o candidato.

Entre os militantes socialistas, há sete mulheres cujos nomes serão conhecidos no domingo.

O candidato socialista à presidência da Câmara Municipal confessa-se «lisonjeado e incentivado» por ter conseguido reunir uma «excelente equipa de vereadores», formada por militantes do PS que garante terem «comprovada experiência política e autárquica» e realça que os independentes são «de grande mérito profissional e acrescentam valor».

Para o também líder concelhio do PS, «está resgatada a credibilidade» do seu partido em Famalicão. Eduardo Oliveira diz que fica, também, «demonstrado» que os socialistas «interagem bastante com o meio e estão abertos à sociedade civil famalicense».

Entre os seis suplentes da lista, estão os independentes José Miguel de Oliveira, 48 anos, professor de Filosofia no Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, na Vila das Aves, mas com residência em Delães; Inês Lima, 38 anos, optometrista e moradora na cidade de Vila Nova de Famalicão; e Amândio Silva, 42 anos, engenheiro informático e residente em Cavalões.

Eduardo Oliveira destaca que, «na sociedade civil famalicense, há um crescente sentimento de expetativa em relação ao projeto de mudança do PS».