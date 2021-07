Autárquicas 21: PS apresenta Comissão de Honra e candidato à presidência da Assembleia Municipal

O Partido Socialista apresenta este sábado o candidato à presidência da Assembleia Municipal e a Comissão de Honra da sua candidatura autárquica. A sessão pública, que decorre no Parque de Sinçães, às 19,45 horas, conta com a dirigente nacional do partido Ana Sofia Antunes, atual secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência.

Também será anunciada a composição da Comissão de Honra da candidatura liderada por Eduardo Oliveira. Dela fazem parte personalidades de vários quadrantes da vida cívica, política e social famalicense, com ligações ao PS e independentes.