Autárquicas 21: Paulo Oliveira quer elevar Nine a vila

Paulo Oliveira apresentou-se no último domingo, dia 11 de julho, como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Nine pelo terceiro mandato consecutivo. O candidato da Coligação Mais Ação Mais Famalicão pretende que a freguesia seja elevada à categoria de Vila. «O desenvolvimento nos últimos anos faz-nos acreditar que é possível, o caminho tem sido bem trilhado», explicou Paulo Oliveira.

O candidato fez um balanço do seu mandato, declarando ter concretizado «95% do seu caderno eleitoral». Mesmo assim, admitiu não estar satisfeito com os resultados, visto que ainda falta realizar-se a construção do Pavilhão Multiusos. No entanto, Paulo Oliveira notou que o espaço «será uma realidade a muito curto prazo».

Paulo Oliveira destacou ainda que está disponível «para manter uma junta próxima, sempre disponível para todos, sobretudo para os que mais precisam». O candidato realçou a necessidade de elevar a exigência. «A locomotiva de Nine não pode parar», acrescentou.

Mário Passos, candidato à presidência da Câmara Municipal da Coligação Mais Ação Mais Famalicão e natural de Nine, esteve na sessão de apresentação e declarou ter acompanhado o trabalho de Paulo Oliveira que dá «total garantia de continuar esta trajetória de desenvolvimento».