Autárquicas 21: Paulo Cunha, líder da Distrital, quer aumentar o número de Câmaras PSD

Paulo Cunha, presidente da Distrital de Braga do PSD, espera aumentar o número de Câmaras no distrito governadas pelo PSD. A afirmação foi produzida após uma reunião com os candidatos à presidência das Câmaras do distrito de Braga.

Recorde-se que o PSD passou de cinco para sete câmaras em 2013 e de sete para nove em 2019, e tem agora «a ambição de levar a boa governação aos outros cinco concelhos que não são governados pelo PSD», afirmou Paulo Cunha, que espera «o efeito de contágio da boa governação do PSD» no distrito. «O que se pode perceber é que qualquer uma das outras cinco candidaturas tem todas as condições para ser liderante e fazer um excelente trabalho nos seus territórios», afirmou Paulo Cunha.

«O distrito, do ponto de vista do partido social-democrata, tem as melhores candidaturas e os melhores protagonistas para o ato eleitoral de 26 de setembro. Podemos perceber que as candidaturas estão motivadas e empenhadas e que foram à procura da população para poderem percecionar quais são as grandes ambições do território e os seus grandes problemas. O que se apelida de um bom resultado, na minha opinião é aquele que trouxer melhor respostas para os cidadãos que os autarcas servem e, eu entendo que as melhores respostas estão no PSD», acrescentou ainda Paulo Cunha.