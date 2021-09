Autárquicas 21: PAN organiza limpeza nas margens do Rio Pelhe

A concelhia do PAN de Vila Nova de Famalicão organizou, no passado sábado, uma ação de de limpeza nas margens do rio Pelhe. «Em Esmeriz, recolhemos uma quantidade considerável de resíduos e o cheiro em quase todo o percurso do Pelhe é impossível de aguenta. É notória a falta de interesse deste executivo pelos rios e pelo ambiente», refere, em nota de imprensa, a candidata à Câmara Municipal, Sandra Pimenta.

Os resíduos encontrados, segundo a Concelhia, vão desde pneus, pedaços de brinquedos, restos de tecido, sacos, garrafas de plástico, além da carga orgânica existente que mostra que está a ser descarregado para o rio águas residuais sem qualquer tratamento.

O PAN incluiu no seu programa algumas medidas referentes à reabilitação dos meios hídricos, como por exemplo a criação de um programa de recuperação do rio Pelhe e de vários cursos de água, procedendo à identificação dos focos de poluição e desenvolver uma estratégia de despoluição e recuperação das margens ribeirinhas.

Outra das medidas, «passa pela criação da figura municipal de protetores dos meios hídricos, reforçando a monitorização e fiscalização de descargas ilegais de efluentes. E, paralelamente, a realização de análises mensais em diferentes pontos dos cursos de água e em locais próximos às Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)», avança o PAN.