Autárquicas 21: PAN apresenta candidatos para «uma revolução sustentável»

Sandra Pimenta é a candidata à Câmara pelo PAN – Pessoas-Animais-Natureza, e Emanuel Figueiredo é o cabeça de lista à Assembleia Municipal de VN Famalicão.

A apresentação aconteceu no dia 18 de julho, na sede da Junta de Freguesia de Famalicão e Calendário, e contou com a presença da porta-voz do partido, Inês Sousa Real, e da líder parlamentar, Bebiana Cunha.

Os candidatos querem a recuperação dos rios, um concelho livre de herbicidas, um regulamento para o arvoredo, hortas comunitárias nas freguesias; ainda políticas de adoção de animais, a reabilitação de habitações devolutas para as ceder em rendas acessíveis, um gabinete dedicado à inclusão e uma boa alimentação nas escolas.

«No mínimo, desejamos eleger um deputado para a Assembleia Municipal», revelou Emanuel Figueiredo. «Famalicão precisa de uma revolução sustentável e esse momento é agora», afirmou Sandra Pimenta.

A parlamentar Bebiana Cunha salientou que «vê com bons olhos o consolidar do caminho feito e o trabalho de proximidade desenvolvido pela concelhia do PAN.

Recorde-se que esta é a primeira vez que o PAN apresenta candidatos à Câmara e à Assembleia Municipal de Famalicão. Não prevê apresentar candidaturas nas freguesias.