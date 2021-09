Autárquicas 21: «Os seniores vão continuar a merecer a nossa atenção e carinho», promete Mário Passos

Mário Passos promete criar todas as condições para que os seniores de Famalicão tenham recursos de proximidade para se manterem ativos e comprometidos com a comunidade. Caso seja o escolhido pelos famalicenses no ato eleitoral que decorre este domingo, o candidato da coligação Mais Ação. Mais Famalicão colocará no terreno uma Rede Municipal de Academias Seniores, através da criação de espaços específicos nas freguesias para o efeito, em cooperação com os diversos agentes do território. Deste modo, Mário Passos pretende «valorizar o acesso da população sénior a atividades regulares que proporcionem um envelhecimento ativo e saudável, a formação ao longo da vida, a inclusão social, a participação cívica e a prevenção do isolamento».

O plano de atividades destes espaços incorporará oficinas, planos de formação, programas de lazer, projetos de voluntariado, atividades de exercício físico e psicológico. Mário Passos assegura, ainda, muitas mais medidas destinadas aos seniores «a quem tanto devemos e que vão continuar a merecer a nossa maior atenção e carinho».

A realização do Passeio Sénior Anual, o crescimento do programa municipal Mais e Melhores Anos, a valorização da Comissão Municipal de Proteção de Pessoas Idosas, a criação de um serviço de teleassistência para as pessoas mais vulneráveis, a promoção de apoio integrado aos cuidadores informais, são algumas das outras medidas que o candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP garante desenvolver no apoio aos seniores.