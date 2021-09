Autárquicas 21: O último dia de campanha da CDU

Os candidatos da CDU aos órgãos municipais, cujo ato eleitoral decorre este domingo, aproveitam o último dia de campanha para contactar o comércio tradicional, logo pela manhã desta sexta-feira. Às 10 horas, com início na Praça-Mercado e na companhia de Agostinho Lopes, os candidatos vão passar por estabelecimentos comerciais.

Às 12 horas, está agendado um encontro com trabalhadores da administração pública e, para o final da tarde, às 17 horas, contactos com a população das freguesias do vale do Ave, ação que termina em Ruivães.