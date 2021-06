Autárquicas 21: «O caminho que começou há uns anos não pode ser invertido»

O atual presidente da Câmara Municipal pretende «assegurar o caminho de sucesso na gestão autárquica», cuidando «que o caminho que começou há anos não pode ser invertido». É por essa razão que aceitou «dar a cara» e ser mandatário da candidatura de Mário Passos, «por um imperativo de consciência».

Desde 2017, os mandatos de Paulo Cunha «ficaram fortemente marcados pela afirmação territorial nacional e internacional através de políticas ambientais, culturais, sociais, desportivas, educativas e económicas inovadoras, integradas e abrangentes. O Paulo Cunha foi seguramente um dos melhores Presidentes de Câmara do país», devolve Mário Passos assumindo que a gestão do autarca é «um exemplo e uma motivação extra, que me empolga, que me motiva, para prosseguir o desenvolvimento deste magnífico território».

Em nota enviada à imprensa, a Coligação Mais Ação. Mais Famalicão dá conta que Paulo Cunha vê os famalicenses «a querem ser bem sucedidos. Por tudo aquilo que fizemos, esperam que haja esta lógica de continuidade, esta capacidade de ir mais longe» e a candidatura de Mário Passos «é a única que dá garantia de sucesso», frisa o autarca que confia «inteiramente nas capacidades de Mário Passos»