Autárquicas 21: Nuno Melo candidata-se ao sexto mandato «por amor à terra»

«Por amor à minha terra», é desta forma que Nuno Melo (Mais Ação Mais Famalicão) justifica a candidatura a um novo mandato à frente da Assembleia Municipal. O militante do CDS-PP avança para a sexta candidatura, depois de cinco mandatos seguidos. Disse que foi «com honra e muito orgulho» que foi «testemunha do crescimento de Vila Nova de Famalicão desde que a coligação Mais Ação Mais Famalicão ganhou a autarquia», em 2001, com Armindo Costa. Assegura manter a dignidade e a independência da Assembleia.

Na apresentação de Nuno Melo, que aconteceu este domingo, no Mercado Municipal, o candidato à Câmara pela Coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP), Mário Passos, prometeu atualizar o Plano Estratégico, envolvendo todos os famalicenses.

Mário Passos justificou a necessidade de redesenhar o Plano Estratégico com as novas oportunidades que surgem com a abertura do programa comunitário “Portugal 2030”. O candidato considera esta «uma ferramenta estruturante para o concelho» que precisa de ser «sintonizada» com o programa eleitoral do PSD/CDS-PP, «com as necessidades da população e a sensibilidade da comunidade».

Mário Passos explicou que, assim, «concretizaremos uma das nossas premissas maiores que é a de governar com todos e para todos», assegurando que esta é uma forma de dar continuidade a uma «marca da governação de Paulo Cunha». Por isso, na próxima semana, o candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão vai apresentar a Agenda Famalicão Participativo.

Se for eleito, Mário Passos promete dignificar o órgão legislativo e fiscalizador que é a Assembleia Municipal. «Como já disse noutras circunstâncias, a democracia não se faz com palavras, cumpre-se com ações. Saberei agir no absoluto respeito pelo presidente da Assembleia Municipal e por todos os seus representantes».

Com muitos elogios para o homem que desde 2002 assume a presidência da Assembleia, Mário Passos recordou «que, ao longo das últimas duas décadas, a Assembleia Municipal conquistou uma dignidade que nunca teve em Famalicão. Ganhou instalações próprias, ganhou meios, ganhou autonomia e independência face ao executivo. As suas sessões saíram da sala da Assembleia e tornaram-se acessíveis a todos os famalicenses, no conforto do seu lar. Esta valorização tem um rosto, esta valorização tem um nome, esta valorização tem um responsável: Nuno Melo» disse.