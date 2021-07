Autárquicas 21: Mário Passos recolhe ideias e sugestões junto dos famalicenses

Para dar a conhecer os candidatos aos órgãos autárquicos, divulgar a agenda da candidatura, receber sugestões e ideias para a elaboração do seu programa eleitoral, a Coligação Mais Ação Mais Famalicão dispõe portal oficial da candidatura de Mário Passos em www.maisfamalicao.pt.

O candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP fala de «um espaço aberto ao serviço da comunidade», através do qual «os famalicenses são informados sobre as nossas ideias e projetos para o concelho e que nos ajudem a melhorá-los com as suas reflexões». Mário Passos reitera, deste modo, o seu compromisso «com os famalicenses, prosseguindo este caminho de juntar pessoas, de as ouvir, de as envolver. Este portal vem dar um contributo para esta envolvência».

Mário Passos socorre-se, também, das redes sociais para chegar aos famalicenses e para que estes lhe façam chegar a sua mensagem: no Facebook em @mariopassosfamalicao e no Instagram em @mario_passos_2021. Para além das páginas pessoais do candidato, a Coligação está igualmente disponível nas mesmas redes sociais. em @maisfamalicao e em @maisacao_maisfamalicao.

Para além desta presença nos meios digitais, Mário Passos faz questão «de ouvir o maior número de pessoas possível de viva voz». Diz-se um adepto «intransigente e apaixonado» da política de proximidade, «da democracia participativa e do diálogo estruturado. Quero construir o nosso futuro coletivo para todos e com todos. A minha visão para o concelho será o somatório da minha sensibilidade com as várias visões dos famalicenses. Saberei ouvir!», promete.