Autárquicas 21: Mário Passos promete recolha de saneamento em 100 por cento do território

Uma das prioridades da “Coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP)” é a conclusão das redes de água e de saneamento básico em todo o concelho de Famalicão.

Enquanto a cobertura não é total, o candidato Mário Passos promete, caso seja eleito, disponibilizar um serviço municipal de limpeza de fossas sépticas. «Desta forma, vamos, na prática, disponibilizar o serviço de recolha de saneamento a 100% da população», assegurando que o preço do serviço da recolha através da cisterna será equivalente ao da rede.

Além do serviço aos munícipes, a candidatura “Mais Ação, Mais Famalicão” realça a importância da proteção ambiental inerente, «não só pela salvaguarda dos lençóis freáticos mas também pela dissuasão de descargas ilegais para o meio ambiente».

Ainda sobre a extensão da rede, Mário Passos assume que está, em média, com uma cobertura de 98% na água e de 90% no saneamento. Vinca que houve um crescimento nos últimos anos, com esforço municipal, que, mesmo assim, não permitiu chegar à cobertura pretendida. «O saneamento passou dos 83%, em 2017, para os atuais 90%, apenas com recursos financeiros da autarquia, num esforço superior a 3 milhões de euros».

Recorde-se que na área do ambiente, o candidato Mário Passos reserva perto de cinco dezenas de medidas, que integra na Agenda Famalicão Ecológico.