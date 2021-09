Autárquicas 21: Mário Passos garante que não vai comprometer o futuro

O candidato da Coligação Mais Ação. Mais Famalicão asseverou aos jovens que tem um pacote fiscal socialmente responsável e uma agenda para ao proteção ambiental. «É nossa obrigação não hipotecar o seu futuro, legar-lhes um território com condições para desenvolverem os seus projetos, as suas ideias, para fazerem evoluir a comunidade», assegurou, este sábado, Mário Passos aos muitos jovens que se espelharam pelo Parque da Juventude de Famalicão para ouvirem as suas ideias sobre responsabilidade e equilíbrio na gestão do município. «Defendemos uma política fiscal estável, socialmente sensível, mas que não comprometa o futuro do concelho».

O candidato diz que vai manter um «pacote fiscal estável, o mais próximo possível dos mínimos previstos por Lei, e com margem para sensibilidade social». Recordou que as empresas famalicenses «só pagam derrama se tiverem lucros e um volume de negócios acima dos 250 mil euros, que o IMI que os famalicenses pagam está próximo do mínimo e inclui a dimensão familiar, reduzindo o valor em função do número de filhos, e que o Estado fica com 95% do IRS pago pelos contribuintes, enquanto que o município fica com 4.5%, daqueles que podem pagar e que são os que têm rendimentos acima do salário mínimo».

Ainda sobre a salvaguarda do futuro, elege a Agenda Ecológica como prioritária. «Temos que reduzir a nossa pegada ecológica e carbónica e assegurar a transição energética por via do uso das energias fotovoltaicas no nosso concelho».

«Vou estar ao vosso lado», disse Mário Passos aos jovens, comprometendo-se a criar instrumentos que potenciem «a vossa criatividade e talento» e promete envolvê-los e ajudá-los «a superar dificuldades, nomeadamente de índole social e económico, incluindo ao nível da habitação.».