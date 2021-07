Autárquicas 21: Mário Passos em conferência dos TSD/Braga

O candidato da Coligação Mais Ação. Mais Famalicão, suportada pelo PSD e CDS-PP, à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, é o convidado da conferência “Pelo Trabalho, Pelas Pessoas de Vila Nova de Famalicão”, que decorre na noite desta sexta-feira, a partir das 21h30, podendo ser acompanhado em direto no Facebook da Distrital de Braga dos TSD.

A moderação está a cargo de Afonso Henrique Cardoso.

Os TSD/Braga, com este ciclo quinzenal de conferências, procura proporcionar aos candidatos autárquicos do PSD uma apreciação crítica do mandato a terminar e projetar os próximos quatro anos de governação municipal, perante os seus munícipes e outros interessados, sem qualquer condicionalismo temático, sendo que o foco são as políticas sociais e de emprego.

Estas conferências contam com o apoio ativo das distritais do PSD e JSD, bem como das respetivas Comissões Políticas concelhias.