Autárquicas 21: Mário Passos apresenta Plano de Melhoria da Rede Viária com novos acessos à cidade

Mário Passos, candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP), apresentou esta segunda-feira, as propostas para melhorar as acessibilidades.

O candidato do PSD/CDS-PP diz que esta planificação vai provocar uma revolução nas principais artérias do concelho.

Propõe transformar a Avenida Engenheiro Pinheiro Braga (Famalicão/Braga) numa artéria semelhante à Avenida do Brasil, ou seja, com separador central, rotundas, passeios e via ciclável.

Mário Passos planeia uma nova ligação da rotunda da variante (na EN 14) até ao centro de atletismo (Talvai). Uma artéria que quer construir com ajuda dos privados, ou seja, através da urbanização dos terrenos.

Outra via que o candidato considera essencial para escoar o trânsito é a de ligação entre a Avenida 9 de Julho (ligação Famalicão-Póvoa) até às traseiras do Hospital; a ser aberta também em parceria com privados.

Num outro ponto da cidade, refere a importância de abrir uma ligação da Escola D. Maria II, Gavião à EN 206 (perto do Jumbo).

Além destas propostas, o candidato do PSD/CDS-PP realçou a importância da requalificação da EN 206 (já prevista), do nó na A7 na zona de Fradelos e de uma alternativa à Ponte da Lagoncinha. Nestes casos, reconhece que depende da disponibilidade do Governo.

Mário Passos acredita que este plano de novas acessibilidades permite escoar melhor o trânsito; reconhece, no entanto, que é preciso fazer mais junto às escolas da cidade. Adianta que há soluções a ser estudadas.