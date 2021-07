Autárquicas 21: Mário Passos apresenta muitas novidades entre os candidatos à Câmara

Já são conhecidos os 11 nomes efetivos da lista da Coligação Mais Ação. Mais Famalicão às eleições autárquicas de 26 de setembro.

O candidato à presidência da Câmara, Mário Passos, mantém do atual executivo Ricardo Mendes, Sofia Fernandes e Augusto Lima. As caras novas são Pedro Oliveira (de Ribeirão e professor no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco); Luísa Marlene (de Joane, licenciada em Educação e Administração Educativa); Hélder Pereira (de Cruz, advogado); Vítor Pereira (Oliveira Santa Maria, Licenciado em Administração Pública); Paula Dourado (Famalicão, licenciada em Sociologia), Ana Raquel Carvalho (diretora técnica do Centro Social de Requião) e David Carvalho (Licenciado em Finanças)

À Assembleia Municipal, Nuno Melo concorre ao sexto mandato.

As listas candidatas à Câmara, Assembleia e freguesias foram entregues na tarde desta sexta-feira no Tribunal de Famalicão.