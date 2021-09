Autárquicas 21: Mário Passos aposta na economia verde, digital, inovadora e de responsabilidade social

São estes os três novos focos que o candidato da coligação Mais Ação. Mais Famalicão promete incrementar através do programa municipal de apoio ao desenvolvimento económico, o Famalicão Made IN, «uma das grandes apostas do Município para promover o empreendedorismo e a indústria e que se tornou num exemplo nacional. É nosso compromisso fortalecer o programa», promete Mário Passos.

No novo eixo direcionado para a economia verde, o programa do candidato apresenta dez medidas, onde se destaca a transformação de uma zona industrial num Grenn/Eco Park para indústrias que apostem na sustentabilidade, o incentivo a projetos piloto que introduzam novas tecnologias e contribuam para a neutralidade carbónica e a conceção de um programa de apoio à reconversão industrial, com o foco nas questões ambientais, energéticas e tecnológicas.

Na economia digital e inovadora, Mário Passos promete criar condições para o desenvolvimento de uma HUB Tecnológico funcionando como interface entre as pequenas e médias empresas, as instituições de ensino superior e as entidades prestadoras de formação. Um programa PME Digital, para apoiar a transformação digital e a adoção de novas tecnologias e a consolidação do programa de apoio ao incentivo à investigação e à inovação de novos produtos são outras ideias.

Os compromissos do candidato apoiado pelo PSD e CDS/PP passam, ainda, por valorizar as empresas que promovam a responsabilidade social, através de um diretório de empresas que estejam em condições para contratar pessoas em situação de exclusão e criar uma plataforma de crowfunding social para projetos sociais que integrem empresas.

Mário Passas assume o compromisso de manter «uma dinâmica fortíssima» no âmbito do Famalicão Made IN, em todos os seus eixos de ação que vão da economia ao desenvolvimento rural, passando pelo comércio e serviços, com vários níveis de intervenção nos apoios à incubação, à atração de talentos, à inovação e à internacionalização.