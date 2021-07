Autárquicas 21: ”Mais Ação, Mais Famalicão” apresenta candidatos a S. Martinho, Famalicão e Calendário e Vermoim

A coligação “Mais Ação Mais Famalicão” – PSD-CDS/PP apresenta nesta quinta-feira, 22 de julho, pelas 21h00, frente à sede da Junta, o seu candidato à Junta de Freguesia de Vale S. Martinho. Manuel Oliveira, profissional de seguros, de 61 anos, concorre ao seu terceiro mandato «para concluir um projeto de desenvolvimento sustentado da freguesia», anota.

Na sexta-feira, dia 23 de Julho, pelas 19h00, a coligação Mais Ação Mais Famalicão avança para a apresentação de Estela Veloso, de 60 anos, para a União de Freguesias de Famalicão e Calendário. A cerimónia está prevista para o Parque da Juventude, no centro da cidade. Estela Veloso apresenta-se «disponível e motivada para liderar os destinos das freguesias do centro urbano de Famalicão pelo terceiro mandato consecutivo», diz

Ainda na sexta, pelas 21h00, no adro da Igreja de Vermoim é a vez de ser apresentado o candidato da coligação Manuel Carvalho, de 62 anos de idade, que concorre ao terceiro mandato com «a mesma motivação, a mesma força, o mesmo entusiasmo do primeiro dia», afirma.

Todas as apresentações contam com as presenças do candidato da Coligação à Câmara Municipal, Mário Passos, e do mandatário da candidatura, Paulo Cunha.