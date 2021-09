Autárquicas 21: Locais de voto em Famalicão/Calendário

No dia 26 de setembro, as mesas de voto na União de Freguesias de Famalicão/Calendário vão estar abertas entre as 8 e as 20 horas.

As mesas estão distribuídas da seguinte forma: secção 1 à 9 – Escola Básica Conde de S. Cosme (Famalicão); da secção 10 à 11 – átrio dos Paços do Concelho (Famalicão); da secção 12 à 25 – Escola Básica 2/3 Dr. Nuno Simões (Calendário).

Tendo em conta as alterações feitas pela CNE (Comissão Nacional de Eleições), na zona de Calendário houve a necessidade de reorganizar os eleitores por ordem alfabética, sem qualquer influência da zona/lugar onde reside, como tinha vindo a ser feito. Isto é, todas as pessoas residentes na zona de Calendário, independentemente de serem, por exemplo, de Louredo ou Fontelo, estão ordenados alfabeticamente.