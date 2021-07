Autárquicas 21: Há muitos famalicenses sem médico de família, denuncia a CDU

A CDU, representada por Miguel Lopes, candidato à Câmara Municipal, Tânia Silva, candidata à Assembleia Municipal e Elisabete Coelho, candidata à Junta de Freguesia de Oliveira S. Mateus, reuniu com o Agrupamento de Centros de Saúde de Famalicão – ACES Ave.

Após a reunião e em comunicado, a CDU diz que há muitos famalicenses sem médico de família, «um direito fundamental que deve ser concedido a qualquer cidadão, por isso mesmo é que defendemos um maior investimento na saúde».

Relativamente à vacinação contra a COVID-19, a CDU avança que cerca de 40% dos 124 mil utentes abrangidos pela ACES Ave têm a vacinação completa, defendendo, por isso, «a urgência do reforço dos recursos disponíveis para combater a pandemia, nomeadamente pela compra de mais vacinas certificadas pela OMS para que o processo de vacinação se torne mais célere e eficaz».

No encontro, o candidato da CDU defendeu «o aumento do financiamento público e o reforço do SNS, seja recursos humanos, meios e equipamentos».