Autárquicas 21: Eduardo Oliveira defende construção de novo hospital em Famalicão

O Partido Socialista apresentou candidatos à presidência de juntas de freguesia de Vila Nova de Famalicão nos dias 2, 3 e 4 de julho. Nas apresentações, o líder da concelhia do PS e candidato à presidência da Câmara Municipal, Eduardo Oliveira, selecionou a saúde como o foco principal das suas intervenções e sugeriu um movimento cívico para a criação de um novo hospital.

«É tarde, mas ainda podemos ter algum campo de manobra, para, com o respaldo da sociedade civil, das empresas, das instituições da economia social e do rico movimento associativo do concelho, avançarmos com um movimento liderado pela Câmara tendo em vista a captação de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência para a construção de um hospital moderno e apetrechado», explicou. O líder da concelhia defende a criação de um novo hospital para que sejam servidas «as necessidades de toda a população afeta ao CHMA, que são famalicenses, trofenses e tirsenses, num total de cerca de 235 mil pessoas».

Segundo o Eduardo Oliveira, o hospital de Famalicão «não poderá crescer muito mais». «Temos de nos antecipar aos concelhos vizinhos também servidos pelo CHMA e encontrarmos a solução: arranjar um espaço, um local viável e com acessos fáceis, para projetar um novo hospital, moderno, capaz e eficiente. E, claro, que continue a ser em Famalicão», acrescentou.

Na última sexta-feira, dia 2 de julho, o PS apresentou Carlos Oliveira como o candidato à presidência da junta de freguesia de Oliveira Santa Maria. No sábado, dia 3 de julho, Bruno Cunha foi reconhecido como candidato à junta de freguesia de Vermoim e Vera Rocha foi apresentada como a candidata em Ribeirão. No domingo, dia 4 de julho, ocorreu a apresentação de André Gomes como candidato a Cruz e Susana Pereira em Gavião.