Autárquicas 21: Depois de António Costa, também Ana Catarina Mendes vem apoiar Eduardo Oliveira

António Costa, secretário-geral do PS, esteve no passado sábado num comício de apoio à candidatura de Eduardo Oliveira. No Parque de Sinçães, os socialistas reuniram centenas de apoiantes. Também aqui, em Famalicão, Costa usou da “bazuca” para dar força às suas ideias. «Famalicão é uma das principais forças económicas do nosso país e deve aproveitar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para mobilizar as energias que existem neste território para investir na reindustrialização, em áreas de localização empresarial e noutras infraestruturas, como os transportes, que são fundamentais para a competitividade das suas empresas e do território».

O apoio de figuras nacionais socialistas a Eduardo Oliveira não se fica por aqui. Depois de Mariana Vieira da Silva e de António Costa, segue-se Ana Catarina Mendes. A líder parlamentar vai acompanhar o candidato numa ação de campanha que decorre esta quinta-feira, às 15 horas, em Riba d´Ave, com visita ao Hospital da Misericórdia de Riba de Ave. A dirigente nacional do PS seguirá, depois, para uma ação de campanha que decorrerá em Lousado.

Do comício em Sinçães, Eduardo Oliveira fez dois pedidos expressos a António Costa. «Um novo hospital para Famalicão e habitação acessível para a nossa comunidade».