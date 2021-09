Depois do comício desta terça-feira, em Ribeirão, com a dirigente nacional Mariana Vieira da Silva, a campanha eleitoral socialista no concelho prossegue na tarde do próximo sábado, às 16h30, com a presença de António Costa

O secretário-geral do PS estará no Parque de Sinçães, entre a Biblioteca Municipal e a Casa das Artes, para o segundo comício da candidatura de Eduardo Oliveira.