Autárquicas 21: Coligação Mais Ação. Mais Famalicão apresenta candidatos às juntas de freguesia

A Coligação vai apresentar esta sexta-feira e durante o próximo fim de semana, nos dias 9, 10 e 11 de julho, os candidatos à presidência das Juntas de Freguesia de Nine, Pousada, Cruz, Bairro e Louro. As apresentações vão contar com o candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, e com o atual presidente da Câmara e mandatário, Paulo Cunha.

Na sexta-feira, dia 9 de junho, Paulo Oliveira vai ser apresentado como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Nine. A sessão vai decorrer às 21 horas, no Largo de Santo António.

No sábado, dia 10 de julho, pelas 17 horas, José Pereira vai ser reconhecido como candidato à Junta de Freguesia de Pousada. A apresentação vai desenrolar-se na Sede da Junta de Freguesia. No mesmo dia, pelas 19h15, no Largo do Sr. dos Aflitos, a Coligação vai dar a conhecer Manuel Soares como candidato à Junta de Freguesia de Cruz. Pelas 21 horas, Rui Alves vai ser reconhecido com candidato à Junta de Freguesia de Bairro, na Fundação Castro Alves.

Pelas 18h30, no domingo, dia 11 de julho, Sidónio Macedo (na foto) é apresentado como candidato à Junta de Freguesia do Louro. A sessão vai decorrer no recinto do Santo do Monte.