Autárquicas 21: CDU reúne candidatos para troca de opiniões e propostas

No passado domingo, os candidatos da CDU à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Famalicão, tiveram um encontro informal com os restantes candidatos às assembleias de freguesia, para uma troca de opiniões e propostas.

Temas como o emprego, a educação, a saúde, a cultura, a regionalização, a mobilidade e a habitação foram os mais evidenciados. Sobre este último – a habitação – foi manifestada a preocupação com a «especulação imobiliária» que coloca problemas «nas condições de acesso a habitação no nosso município». Para a CDU, «não é aceitável que seja o maior poder de compra a determinar essa possibilidade, em detrimento dos famalicenses. A CDU não descansará enquanto este problema não for devidamente assumido e tratado pelo município, pelo que voltará brevemente ao assunto».

Mais uma vez a CDU vincou que a sua intervenção visa sempre «a defesa dos interesses da população do nosso concelho, mesmo que em muitos momentos seja a única força política a fazê-lo. Neste seguimento, apresentamos um programa à imagem das aspirações e dos anseios dos famalicenses».