A candidatura autárquica da CDU prossegue com as suas ações de campanha junto dos famalicenses. Na manhã desta terça-feira, visita o comércio local, às 13 horas contacta com trabalhadores da Louropel. Na quarta-feira, às 10 horas, reúne com o SITE-Norte e, às 15h30, promove encontro com trabalhadores da Tesco.

Para a tarde de quinta-feira, às 15h30, contacta com os trabalhadores da zona industrial de Vilarinho.