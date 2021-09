Na noite de sexta-feira, pelas 21 horas, a candidatura da CDU realiza um comício na Praça 9 de Abril, em Famalicão, com a presença dos candidatos aos órgãos municipais.

Respeitando todas as normas da DGS, durante o encontro será apresentado o programa eleitoral autárquico. O comício fecha com um momento cultural, com a atuação de Sebastião Antunes e Quadrilha.