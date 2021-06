Autárquicas 21: CDU apresenta candidatos a Ruivães/Novais e em Vermoim

Patrícia Azevedo da Cunha (na foto), nascida em 1993 e licenciada em Enfermagem no Instituto Politécnico de Bragança, é a cabeça-de-lista da CDU à UF de Ruivães e Novais. «Sou enfermeira há cerca de 6 anos e atualmente trabalho no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, onde cuido diariamente dos entes queridos de todos», assim se apresenta a candidata.

Carlos Azevedo, 45 anos, Técnico Superior de Relações Internacionais é candidato à Junta de Freguesia de Vermoim, sua terra natal. Assume-se como um candidato independente alinhado com os objetivos políticos da CDU no campo do poder local autárquico, tendo já sido eleito na Assembleia Municipal de VNF pela CDU.

Com Patrícia Cunha, em Ruivães e Novais, estão, também, Xavier Sampaio, 43 anos, eleito na Assembleia de Freguesia, onde tem uma experiência de quatro anos de trabalho, e Sérgio Faria Martins que é o 3º da lista. Natural da freguesia de Ruivães, tem 36 anos, é camionista e deseja fazer parte da mudança de rumo que a CDU deseja para a freguesia.

Em Vermoim, com Carlos Azevedo está Laura Correia, 2ª da lista. É professora aposentada e foi dirigente sindical no Sindicato dos Professores do Norte/FENPROF.

«A CDU está e estará sempre presente junto das populações, para defender os seus direitos e avançar no caminho por uma sociedade mais justa e progressista», afirma a direção concelhia da CDU – Coligação Democrática Unitária, PCP-PEV, a propósito destas eleições autárquicas.