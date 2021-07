Autárquicas 21: CDU alerta para os problemas do comércio local em reunião com a ACIF

A CDU discutiu algumas preocupações com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF) sobre os problemas que os bares, a restauração, o setor do vestuário e do calçado enfrentam por causa da pandemia. De acordo com a CDU, «fica evidente a necessidade de aposta no apelo à comunidade famalicense para o comércio local, sob pena de serem perdidas». O partido apresentou a proposta «de as grandes superfícies não funcionarem aos domingos e feriados» para que seja possível «salvar o comércio tradicional».

Na sessão, a CDU estava representada pelo candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Miguel Lopes, pela candidata à Assembleia Municipal Tânia Silva e pelo deputado municipal Daniel Sampaio. O impacto da pandemia na indústria e no comércio local, o turismo, a mobilidade urbana, a cultura, o espírito de comunidade e perspetivas futuras para Vila Nova de Famalicão foram outras questões abordadas durante a reunião com a ACIF.

Em comunicado, a CDU afirma que «é urgente uma política que valorize os comerciantes e lojistas famalicenses, através de uma cidade viva, participada e atrativa que dê resposta às necessidades de empregabilidade, de forma a salvaguardar a sustentabilidade económica do concelho».