Autárquicas 21: Candidatos da CDU em ações de campanha pelo concelho

Os candidatos da CDU aos vários órgãos municipais vão desenvolver, este fim de semana e segunda-feira, várias ações de campanha. Este sábado, às 9 horas, visitam o mercado de Riba de Ave e, hora e meio depois, estão na feira semanal de Joane. Na tarde deste dia, a partir das 15 horas, contactos com os famalicenses nas freguesias e às 17 horas encontro com os trabalhadores da Continental.

Na manhã de domingo, prosseguem os contactos com a população em várias freguesias e, às 17 horas, há uma sessão pública com os candidatos, no pequeno auditório da Casa das Artes.

Na tarde de segunda-feira, às 14 horas, encontro com os trabalhadores da TMG e, às 18 horas, com os trabalhadores da Malhinter.