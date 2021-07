Autárquicas 21: Candidato socialista apresenta propostas para a habitação

Eduardo Oliveira, candidato à presidência da Câmara Municipal do Partido Socialista, destacou a importância da habitação para a «qualidade de vida e dignidade das pessoas», durante as apresentações dos candidatos do seu partido à presidência das juntas da União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, Lousado e Brufe, no último fim de semana. Eduardo Oliveira propôs um «pacote de medidas para os próximos quatro anos nas áreas da construção e da habitação», para que «as famílias famalicenses não continuem tão condicionadas pelo mercado imobiliário».

O candidato salientou o aumento de ofertas mobiliária como um fator que vai ter «repercussões óbvias nos preços de arrendamento e na atratividade do território». Da mesma forma, afirmou que o concelho «já está a perder habitantes há alguns anos, ainda que a um ritmo que ainda não preocupa». Consequentemente, explicou que, se Famalicão pretender antecipar as consequências das perdas demográficas, tem de atuar agora.

Eduardo Oliveira destacou também a reabilitação de imóveis degradados e a criação de alojamentos estudantis. «A habitação será um dos eixos centrais do nosso compromisso eleitoral. Há já, hoje, meios para promover o arrendamento a preços reduzidos e o PRR vai proporcionar aos municípios condições excecionais para proporcionarmos habitação digna às famílias famalicenses. E uma futura governação socialista vai aproveitá-las», declarou.