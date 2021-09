Autárquicas 21: Candidato do PSD/CDS quer implementar um plano de saúde oral

Na promoção de estilos de vida saudáveis, o candidato da coligação “Mais Ação, Mais Famalicão” propõe mais medidas além daquelas que estão em vigor. Entende que «saúde começa na prevenção e nos hábitos de vida saudáveis».

Mário Passos quer implementar um plano de saúde oral, em parceria com a CESPU; incrementar a Rede Famalicão Saudável, para fomentar a cooperação interinstitucional na área da saúde; e a criação de uma rede de postos SNS 24 nas freguesias, que possuam (ou venham a ter) Espaços Cidadão, para ajudar nas dúvidas das pessoas com a sua saúde.

No seu programa de prevenção para a saúde merece igual destaque a questão da saúde mental, sendo compromisso do candidato enfrentar o problema através da cooperação com instituições públicas, tendo como finalidade a efetiva articulação no atendimento, acompanhamento e encaminhamento das situações de saúde mental e consolidar as estruturas comunitárias de apoio ao doente, famílias e cuidadores.

Além destes programas, o candidato garante a continuidade de todas as medidas municipais já em vigor, como “Mais e Melhores Anos” para os seniores; o “Cuida Jovem”, espaço de saúde e bem-estar particularmente dirigido para a juventude; o “Famalicão em Forma”, para a promoção da prática da marcha e da corrida para todas as idades. Inclui, igualmente, os programas municipais na área da educação para a saúde, de que são exemplo o Crescer em Saúde e o Nutrieduca dirigido a alunos e professores do pré-escolar e 1º CEB: 4º ano.

Segundo Mário Passos, «uma comunidade saudável é um dos maiores investimentos que podemos e devemos fazer na área da saúde em Vila Nova de Famalicão».