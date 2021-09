Autárquicas 21: Candidato do PS tem um programa «alinhado com a agenda do governo»

No primeiro comício eleitoral do candidato do PS à Câmara Municipal de Famalicão, que decorreu em Ribeirão, Eduardo Oliveira apresentou o seu programa eleitoral que, disse, «combina com a agenda do Governo para o país» e está «alinhado» com o Plano de Recuperação e Resiliência, a chamada “bazuca”.

Eduardo Oliveira apresentou vários dossiês (“Famalicão Cuida, Inova, Atrai, Une e Inclui”) relacionados com várias temáticas, que, segundo o candidato, satisfazem as necessidades do concelho de Famalicão.

O candidato apresentou estas linhas temáticas num comício onde, para além das 300 pessoas na assistência, marcou presença a dirigente nacional e ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que pediu o voto no PS porque «o país só tem a ganhar com uma maioria de câmaras e de eleitos locais em sintonia com o esforço que todos temos estado a fazer, no sentido de vencermos a pandemia rapidamente e o país retomar o crescimento económico e as pessoas melhorarem os seus rendimentos».

Entretanto, no sábado, dia 18, às 16h30, tem lugar a realização de um comício, Parque de Sinçães, com participação de António Costa, secretário-geral do PS.