Autárquicas 21: Candidato da Iniciativa Liberal reúne com instituições de saúde

José Bilhoto, candidato da Iniciativa Liberal à presidência da Câmara Municipal, nas eleições deste ano, reúne na tarde desta sexta-feira com a direção executiva do Agrupamento dos Centros de Saúde do Ave e com o conselho de administração do Centro Hospitalar Médio Ave.

Estas reuniões de trabalho têm como propósito conhecer o ponto de situação da resposta pública, em termos de cuidados de saúde, que está a ser dada aos famalicenses no atual contexto pandémico.

O candidato pretende, ainda, discutir com as administrações destas instituições como serão feitas as transferências de competências do governo central, no âmbito da saúde, para os municípios, que estão previstas ocorrer em 2022.