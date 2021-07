Autárquicas 21: Candidato da Iniciativa Liberal aceita transferência de competências na Saúde

A Iniciativa Liberal reuniu, recentemente, com o Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Ave – Famalicão (ACES AVE) e com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), presidido por António Barbosa, na última sexta-feira, dia 25 de junho. A delegação da Iniciativa Liberal Famalicão (IL Famalicão), dirigida por José Bilhoto, candidato à presidência da Câmara, pretendia ouvir os responsáveis pela gestão dos serviços de saúde locais.

Durante a reunião, foram analisados o ponto de situação do processo de vacinação, o Incidente que levou à perda de vacinas, a facilidade de acesso a médicos de família, a resposta à COVID e recuperação da atividade não COVID. Adicionalmente, abordaram a qualidade das instalações de saúde em Famalicão, a ligação ente os Centros de Saúde e CHMA e a importância do apoio da Câmara Municipal.

«Após reflexão interna e tendo em conta a constatação de que a ARS Norte é uma estrutura pesada e pouco ágil, bem como a capacidade de quem gere o município conhecer muito melhor as necessidades das suas populações, a IL Famalicão decidiu incluir no seu programa eleitoral a aceitação da transferência de competências no âmbito da saúde», explicou o partido, em comunicado. A IL destacou ainda «as carências nos edifícios de unidades de saúde», como as de Joane e de Famalicão, afirmando que «mostra-se necessário atuar rapidamente de forma a dar aos famalicenses, instalações de saúde condizentes com o nível de carga fiscal que atualmente pagam».