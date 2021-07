Autárquicas 21: Candidato da IL reúne com escolas

A Iniciativa Liberal Famalicão (IL Famalicão) reuniu com a diretora da escola profissional FORAVE, Manuela Guimarães, e com o diretor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco (AECCB), Carlos Teixeira, na última sexta-feira, dia 9 de julho. A delegação da IL Famalicão, encabeçada pelo candidato à presidência da Câmara Municipal José Bilhoto, realizou um ponto de situação do ensino básico, secundário e profissional com os diretores das escolas.

Na reunião foi destacada a importância do ensino profissional, a necessidade de haver uma formação profissional de qualidade e da proximidade do ensino com a realidade empresarial e industrial. Além disso, sublinhou-se a mais-valia de parcerias e de financiamento de empresas privadas, a necessidade de ceder aos alunos novas perspetivas de futuro e a importância da autonomia na administração e gestão dos estabelecimentos de ensino. Da mesma forma, ponderou-se sobre o processo de descentralização de competências na área da educação e a existência de uma relação próxima dos municípios com as escolas.

Tendo em conta os tópicos abordados, a IL Famalicão «decidiu incluir no seu programa eleitoral a aceitação da transferência de competências e descentralização no âmbito da educação para os municípios».