Autárquicas 21: Candidato da IL reconhece importância do Hospital Narciso Ferreira

A delegação da Iniciativa Liberal Famalicão (IL Famalicão), dirigida pelo candidato à presidência da Câmara Municipal, José Bilhoto, reuniu com o diretor do Hospital Narciso Ferreira, na última terça-feira. No encontro, a IL Famalicão inteirou-se do valor do Hospital Narciso Ferreira para a comunidade famalicense e sublinhou a necessidade de os habitantes do concelho serem capazes de aceder ao Serviço de Atendimento Permanente do Hospital.

Durante a reunião, a delegação destacou o investimento no Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências (CIDIFAD). De acordo com José Bilhoro, «está a nascer em Riba de Ave um espaço inovador à escala europeia, que irá certamente ser uma grande mais-valia para uma melhor qualidade de vida na velhice».

A delegação focou-se também na importância do Serviço de Atendimento Permanente do Hospital Narciso Ferreira que presta cerca de 60 mil consultas anuais e, segundo a IL, é a «chave para limitar o congestionamento do Centro Hospitalar do Médio Ave». Tendo em conta a importância deste serviço, «urge desenhar uma solução que facilite a possibilidade dos habitantes das vilas de Riba de Ave e Joane, bem como das freguesias adjacentes, recorrerem a este serviço em condições semelhantes aquelas que encontram no SNS, garantindo que consigam ter acesso a serviços de saúde de proximidade», explicou José Bilhoto, em comunicado. Consequentemente, compromete-se a desenhar uma solução para esta questão e pretende inseri-la no seu programa eleitoral.