Autárquicas 21: Bloco de Esquerda apresentou os candidatos Paulo Costa e Catarina Ferraz

O Bloco de Esquerda apresentou esta segunda-feira, no Parque da Devesa, os seus candidatos à Câmara e à Assembleia Municipal de VN Famalicão, que vão tentar a eleição nas próximas Autárquicas.

Paulo Costa, 55 anos, funcionário judicial e deputado municipal, candidata-se à Câmara Municipal; Catarina Ferraz, 22 anos, finalista de Línguas Aplicadas, encabeça a lista à Assembleia Municipal.

As bandeiras do Bloco de Esquerda são a defesa da escola pública, o incentivo à utilização dos transportes públicos, a intransigência pelos direitos dos trabalhadores, a defesa do meio ambiente e de uma sociedade que respeite os direitos de todos.

O Bloco de Esquerda nunca conseguiu eleger um vereador. Cabe a Paulo Costa esse objetivo. Diz que a experiência de dois mandatos como deputado municipal dão-lhe a experiência necessária para o trabalho na Câmara.

Catarina Ferraz tem 22 anos e é dirigente concelhia. Confessa-se pronta para o combate político na Assembleia Municipal e garante que a idade e o género nunca poderão ser um entrave.

Bloco de Esquerda tem atualmente um deputado na Assembleia Municipal, número que pretende reforçar.