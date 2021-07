Autárquicas 21: BE e a nova geração de políticas municipais

O Bloco de Esquerda desenvolveu na última segunda-feira, dia 5 de julho, uma sessão pública com o tema “Política autárquica em tempos de mudança”. O candidato à presidência da Câmara Municipal, Paulo Costa, defendeu que a nova geração de políticas autárquicas deve promover «um concelho para as pessoas». O candidato propôs mecanismos urbanos de circulação coletiva assentes na mobilidade suave e apontou para a limitação da circulação automóvel e para a preservação dos cursos de água, através da criação circuitos de fruição e espaços de sociabilidade para as comunidades.

A sessão desenrolou-se no auditório da Junta de Freguesia de Calendário e, além de Paulo Costa, esteve o deputado à Assembleia da República, José Maria Cardoso, e a candidata à Assembleia Municipal, Catarina Ferraz. O candidato à presidência da Câmara Municipal ponderou sobre as dimensões dos problemas locais e globais, referindo que «o impacto de projetos de mobilidade ou de saneamento, por exemplo, em relação a questões de recursos, energia e poluição, reflete-se em toda a área envolvente e não só na comunidade».

Paulo Costa declarou ainda que o país é uma «democracia jovem» e o poder local assenta num «sistema presidencialista». Consequentemente, «é preciso fortalecer a cultura institucional de democracia e transparência” de modo a «confluir em soluções para o bem comum», explicou.

José Maria Cardoso reforçou a necessidade de se «aumentar os mecanismos de transparência nos processos». O deputado notou que a transparência é conseguida através da consulta do PDM online e da tramitação de processos acessíveis que permitam a consulta do estado do pedido a todo momento. Adicionalmente, salientou ainda a falta de envolvimento da população nas decisões como fator que «subverte o poder de proximidade que deveriam ser as autarquias».

A participação jovem na política foi o ponto explorado por Catarina Ferraz. «Somos a geração da urgência, a geração que enfrentará as maiores consequências das alterações climáticas, a geração mais bem preparada para o mundo do trabalho, mas a mais afetada pela precariedade, a geração do sonho longínquo da habitação digna e independente, a geração que sai à rua para garantir direitos, independentemente do género, orientação sexual, etnia», sublinhou.