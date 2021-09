Autárquicas 21: António Costa em Famalicão para apoiar candidatos socialistas

O Partido Socialista famalicense vai contar com o apoio presencial de António Costa, que vem a Famalicão no dia 18 de setembro, sábado, e com a presença de Mariana Vieira da Silva, atual ministra de Estado e da Presidência, que estará em Famalicão no dia 14.

Entretanto, o PS abriu cinco espaços para promoção da sua candidatura e de contato com simpatizantes. Estão situados em Antas (edifício Lameiras), Calendário (Edifício Eurofama – loja 1, na Rua Saint-Fargeau-Ponthierry, n.º 92), Joane (Av. 25 de Abril, n.º 181), Nine (no Largo de Santo António, n.º 139) e Ribeirão.

É a partir destes espaços de promoção da campanha socialista que o partido pretende «intensificar a interação dos seus candidatos autárquicos com os famalicenses e dinamizar as atividades de divulgação e debate das suas propostas para as freguesias e o município», declarou Eduardo Oliveira, cabeça de lista do PS à Câmara Municipal, na abertura da sede de Antas que fica no Complexo Habitacional das Lameiras.

«Estamos a fazer uma campanha de grande proximidade com os famalicenses e a dar protagonismo às nossas candidaturas nas freguesias», considera o líder do PS Famalicão.

Segundo o candidato, a auscultação das pessoas serve para conhecer os seus problemas e para incorporar sugestões no compromisso eleitoral. Eduardo Oliveira diz quer «levar os famalicenses desejosos de uma mudança a dar um passo em frente».