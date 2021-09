A candidatura autárquica do CHEGA, liderada por Victor Meira Sousa, promove no dia 15 de setembro, um jantar/comício com o líder nacional do partido, André Ventura. A iniciativa decorre a partir das 20 horas, na Quinta do Palácio Rauliana, em Ribeirão.

Os interessados devem contactar a Concelhia do partido para reservas. É obrigatória a apresentação de certificado digital de vacinação ou comprovativo de teste covid-19 (até 48 horas).