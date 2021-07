A candidata do Bloco de Esquerda, com 22 anos, é licenciada em Ciências dos Computadores, pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Ana Loureiro apresenta-se como feminista e ambientalista.

Ana Loureiro acredita também que as mudanças têm de começar pelo poder local. O programa da jovem dá prioridade aos apoios sociais, ao respeito pelos direitos laborais, à proteção da natureza e ao investimento na cultura e educação.