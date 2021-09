Autárquicas 21: Ações de campanha da candidatura da CDU

A candidatura da CDU, liderada por Miguel Lopes, tem em curso várias visitas no sentido de auscultar instituições, empresas e trabalhadores. Na manhã desta quarta-feira, visita a feira semanal, segue-se, às 13h30, contacto com os trabalhadores da Leica e, às 17h30, reúne com a Fértil Cultural, em Gondifelos.

O périplo prossegue quinta-feira, às 11h45, na ACO, em Mogege; às 14h30, na Continental, em Lousado; e às 17 horas reúne com o SITE Norte.

Na sexta-feira, a CDU passa, às 14 horas, na Coindu e às 15h30, na Tesco.